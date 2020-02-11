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” متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد” .. محاضرة بجامعة تبوك

” متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد” .. محاضرة بجامعة تبوك

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” متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد” .. محاضرة بجامعة تبوك

” متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد” .. محاضرة بجامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=831032
المناطق - تبوك
نظمت جامعة تبوك اليوم محاضرة علمية بعنوان ” متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد” قدمها أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب في جامعة الملك فيصل الدكتور حمدان بن إبراهيم المحمد وسط حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وذلك على المدرج الرابع بكلية الطب بتبوك.
وتناولت المحاضرة التعريف بتاريخ فيروس كورونا وبداية ظهور وانتشار فيروس كورونا الجديد والعوامل المسببة للفيروس وإحصائيات المرض وأعراض الإصابة به كما استعرض المحاضر جملة من التوصيات للوقاية من الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى – لاسمح الله -.
من جانبه أكد عميد كلية العلوم بجامعة تبوك الدكتور فهد الربعي أن انعقاد المحاضرة يأتي انطلاقاً من دور الجامعة تجاه المجتمع وبأهمية تفعيل الدور التثقيفي والتوعوي عن القضايا المستجدة وإعداد الخطط الوقائية في مختلف المجالات.

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