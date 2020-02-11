نائب أمير المدينة المنورة يزور مركز رعاية الموهوبين

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مركز رعاية الموهوبين 2 بالمدينة المنورة، واطلع على قاعات مركز أساسيات التصنيع الرقمي ومركز STEM التعليمي ومعامل فاب لاب للتصاميم ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى معمل الذكاء الاصطناعي ومعمل الطيران والصواريخ ومشروع تعليم العلوم والرياضيات المتقدم، واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح مفصّل قدمه الطلاب الموهوبين عن البرامج التعليمية المقدمة في المركز واستعرض عدد من الطلاب انجازاتهم العلمية، كما شاهد سموه عرضاً مرئياً عن البرامج والأنشطة والانجازات التي حققها المركز.

إثر ذلك، دشّن الأمير سعود بن خالد الفيصل، مركز STEM في مراكز موهوبين تعليم المحافظات التابعة للمنطقة، كما كرّم سموه الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعالمية في مجال الموهوبين.

من جانبه أوضح مدير عام إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر العبدالكريم، أن مركز رعاية الموهوبين يُعد من المراكز التعليمية الرائدة على مستوى المملكة التي حظيت خلال العام الماضي بإدراج مجموعة من البرامج المكثفة لإعادة تأهيله وتطويره، ليكون متوافقاً مع التقدم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز stem وبرامج التقدم العلمي لتدريب النشء بشكل يتلائم مع احتياجات الطلاب والطالبات في المدينة المنورة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة.

وأشار العبدالكريم إلى أن مركز الموهبين شهد تدشين 10 معامل مخصصّة للطلاب الموهوبين، فيما تعمل إدارة التعليم على تهيئة وتجهيز 10 معامل جديدة للطالبات الموهوبات ليكون هذين المركزين داعمين للطلاب والطالبات على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن تعليم المنطقة استقبلت نحو 3000 طالب من المتقدمين لاختبار موهبة، والذين حققوا مستويات عالية وتأهل 600 طالب منهم ويتم راعيتهم عبر الفصول الدراسية بالمدارس ومجمع طيبة لرعاية الموهوبين ومركز رعاية الموهبين 2 في مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

ويُعد مركز رعاية الموهوبين ٢ من المراكز التعليمية المتقدمة التي تهدف إلى استثمار الموهبة العلمية لدى الطلاب الموهوبين من خلال مركزين مختصين تتمثل في مركز STEM التعليمي ومركز التصنيع الرقمي، ويضم مركز STEM التعليمي مجموعة من المعامل العلمية التي تهتم بالطلبة الموهوبين في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، فيما يعمل مركز التصنيع الرقمي FAB LAB، على تحويل أفكار الطلبة الموهوبين الى ابتكارات علمية ذات قيمة حقيقية من خلال مجموعة من المعامل تضم معمل أساسيات التصنيع الرقمي ومعمل التصميم ثلاثي الأبعاد ومعمل الذكاء الاصطناعي ومعمل إنترنت الأشياء.