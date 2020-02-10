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” تعليم الليث ” يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية

” تعليم الليث ” يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية

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” تعليم الليث ” يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية

” تعليم الليث ” يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية
http://almnatiq.net/?p=831042
مكة - عادل الزهراني

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث فعاليات المسابقات الثقافية والرياضية والتي نظمتها أندية الحي الترفيهية والتعليمية على مدى أسبوعين ، في حفظ القرآن الكريم ، والالقاء المرتجل ، والخط العربي ، وتنس الطاولة، وأقيمت التصفيات النهائية بنادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية بالليث .

وشارك في التصفيات الختامية (١٠٠) طالب من مختلف المراحل الدراسية ، يمثلون (٦)  أندية للحي ( بنين) وهي : ” مجمع الأنشطة – الفتح – ابن كثير – علي بن أبي طالب – الأمير سعود بن عبدالمحسن – الطفيل بن عمرو “.

جاء ذلك بحضور مستشار مدير التعليم الأستاذ عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، ومدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، والمشرف المتابع لأندية الحي الأستاذ فهد بن خضر الحنيطي ، وعدد من المشرفين التربويين و قادة أندية الحي والمعلمين والطلاب المشاركين .

وهنأ مستشار مدير التعليم الأستاذ عبدالرحمن بن حسين باعفيف أندية الحي الفائزة والطلاب الفائزين ، وأثنى على مستوى المسابقة ، والتي أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب وعززت من الدور التربوي لأندية الحي في الكشف عن الطلاب المبدعين والعمل على تبنيها وصقلها ورعايتها، مؤكدًا ما لأندية الحي من دور بارز في تكوين شخصيات الطلاب وتحسين جودة الحياة ، ومعالجة الكثير من قضايا المجتمع.

وعبر ” باعفيف ” عن بالغ  شكره وتقديره لكل اللجان العاملة والمنظمة للتصفيات.
بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم، النتيجة النهائية للتصفيات، وجرى تكريم الطلاب الفائزين بمبالغ مالية نقدية .

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