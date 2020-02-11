موهوبات ” تعليم الليث ” ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020 على مستوى المملكة

مكة - عادل الزهراني

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم رعاية الموهوبات، بخمسة طالبات موهوبات ضمن فعاليات التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020 م )، والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمقر جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وجاءت مشاركة طالبات تعليم الليث بعد أن أعلنت مؤسسة موهبة عن تأهلن واجتيازهن لمرحلة التحكيم الإلكتروني ومن ثم مرحلة المعارض المركزية،وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية لهن ، حيث خضعت مشاريع الطالبات المشاركات لمعايير التحكيم، من قبل عدد من المختصين والمختصات في مجال الإبداع والبحث العلمي.

وتنطلق فعاليات التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي صباح غد الأربعاء وتستمر إلى يوم السبت المقبل ، موعد إعلان النتائج وتكريم الفائزين والفائزات برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ طالباً وطالبة، يمثلون عدداً من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

ويمثل إدارة التعليم للمنافسة في أكبر تجمع علمي على مستوى الوطن ، الموهوبات التالية أسمائهن :

أرين حامد أحمد آل جعيده الحساني المالكي

ثانوية اضم

مجال المشروع : الأنظمة المدمجة

أريام سعد سالم آل حميده العصماني المالكي

ثانوية اضم

مجال المشروع : علم المواد

سمية عبدالمعين حمد آل مبارك البركاتي

ثانوية الوسقة

مجال المشروع : الهندسة البيئية

غرام صالح بن حامد العصماني المالكي

ثانوية شعب المرتع

مجال المشروع : الطاقة الفيزيائية

نوال فيصل عبدالرحيم آل حسن اليزيدي

ثانوية بني يزيد

مجال المشروع : الكيمياء

فيما يشرف على الوفد رئيسة قسم الموهوبات الأستاذة عائشة هاشم العيافي ، ومشرفة الموهوبات ومنسقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالليث الأستاذة حميدة عبدالله المالكي ، ومشرفة الموهوبات الأستاذة شريفة حسن الصحبي.

من جهته أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بمشاركة الطالبات الموهوبات ومشروعاتهن العلمية المشاركة متمنيا لهن كل التوفيق والنجاح ، ومؤكدا في ذات الوقت على حرص إدارة التعليم على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الطالبات الموهوبات والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة ، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبات قسم الموهوبات على جهودهن الكبيرة وعملهن الدؤوب في مجال الموهبة والإبداع .

وتعد هذه المشاركة السادسة لقسم رعاية الموهوبات على مستوى المملكة على التوالي، حيث سبق للإدارة تحقيق المركز الرابع في تصفيات ٢٠١٥م، والمركز الخامس في عام ٢٠١٦م، كما سبق للطالبات تحقيق العديد من الجوائز الخاصة في عامي ٢٠١٥م، و٢٠١٧م ، وعام ٢٠١٩م .