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أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”

أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”

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أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”

أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”
http://almnatiq.net/?p=831058
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس بمناسبة الثقة الكريمة بالتمديد لمعاليه.
وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، الدكتور السديس بمناسبة الثقة الكريمة بالتمديد له، سائلين الله له التوفيق والسداد
من جهته، قدم الدكتور السديس شكره وتقديره للقيادة على ثقتها ، ولأمير منطقة مكة المكرمة ولسمو نائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في كافة مناشطها وبرامجها، ومتابعة سموهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.


كما تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين” والتي نفذتها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بالمنطقة .
وتضمن التقرير الذي سلمه لأمير منطقة مكة المكرمة ولسمو نائبه ، نائب رئيس مجلس أمناء كافل عبد الله الفايز ، عرضاً عن منجزات المبادرة وحجم تفاعل المجتمع معها، والتي كانت تهدف إلى تحفيز المجتمع لتقديم مبادرات نوعية مستدامة لخدمة أيتام البلد الحرام، إذ بلغ عدد المبادرات المقدمة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد 800 مبادرة شملت المجالات التالية: (195) مبادرة في المجال التعليمي والتربوي، (307) مبادرات في المجال الصحي والاجتماعي، (124) مبادرة في المجال الرياضي والترفيهي، (51) مبادرة في المجال الإعلامي، (36) مبادرة في المجال الاقتصادي، (82) مبادرة في المجال المؤسسي، (5) مبادرات في مجال دعم صندوق المبادرات.
وعززت مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين استراتيجية التطوع بالخدمات لدى المؤسسات والأفراد، كما أنها حققت دور التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات في تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه أيتام البلد الحرام لتوفير الحياة الكريمة لهم وتحسين جودة الحياة وفق ما تتطلع إليه رؤية المملكة 2030.

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