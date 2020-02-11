احدث الأخبار

نائب أمير منطقة مكة يدشن 16 مشروعًا تعليميًا بالعاصمة المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يتفقد عدداً من المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل
منطقة الجوف
 موهوبات ” تعليم الليث ” ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020 على مستوى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 ” تعليم الليث ” يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير المدينة المنورة يزور مركز رعاية الموهوبين
أبرز المواد
 ” متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد” .. محاضرة بجامعة تبوك
منطقة تبوك
 الأمير تركي بن طلال يشكر فرق الانقاذ الميدانية وجميع المشاركين في عمليات البحث عن قائد الطائرة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يفتتح المركز الحضاري في الأضارع
أبرز المواد
 مستشفى الملك سلمان سعي دؤوب لرعاية صحية فائقة
منطقة الرياض
 وزارة الصحة تكرم مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير ضمن المناطق المميزة على مستوى المملكة
منطقة عسير
 المرور يرصد المخالفين للأنظمة المرورية بكاميرات ذكية
منطقة الرياض
نائب أمير منطقة مكة يدشن 16 مشروعًا تعليميًا بالعاصمة المقدسة

نائب أمير منطقة مكة يدشن 16 مشروعًا تعليميًا بالعاصمة المقدسة

منطقة مكة المكرمة
أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”

أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”

منطقة مكة المكرمة
أمير الجوف يتفقد عدداً من المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل

أمير الجوف يتفقد عدداً من المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل

منطقة الجوف
موهوبات ” تعليم الليث ” ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020 على مستوى المملكة

موهوبات ” تعليم الليث ” ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020 على مستوى المملكة

منطقة مكة المكرمة

نائب أمير منطقة مكة يدشن 16 مشروعًا تعليميًا بالعاصمة المقدسة

نائب أمير منطقة مكة يدشن 16 مشروعًا تعليميًا بالعاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=831067
المناطق - جدة

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز 16 مشروعاً تعليميا بالعاصمة المقدسة يستفيد منها نحو 9330 طالبا وطالبة.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن المباني التي تم ترميمها وتأهيلها بهدف تحسين البيئة التعليمية، ويعتبر مجمع الشرائع 7 الأكبر في هذه المشاريع فيما تم الانتهاء من مبنى اليمانية الابتدائية، وأيضا مبنى مدرسة الأوزاعي الابتدائية.
وبحسب العرض فإن مدارس النهروان ، المتوسطة التاسعة ، أنس بن مالك ، أم القرى ، حراء ، ومجمع البحيرات تم تأهيلها ويستفيد منها نحو 3810 طالب وطالبة فيما تم إنشاء 6 مبانٍ جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال وإعادة تأهيل 84 فصلا في مباني قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة .

روابط ذات صلة

أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”

أمير مكة ونائبه يلتقيان الشيخ السديس .. ويتسلمان التقرير الختامي لمبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين”
موهوبات ” تعليم الليث ” ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020 على مستوى المملكة

موهوبات ” تعليم الليث ” ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020 على مستوى المملكة
” تعليم الليث ” يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية

” تعليم الليث ” يختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*