نائب أمير منطقة مكة يدشن 16 مشروعًا تعليميًا بالعاصمة المقدسة

المناطق - جدة

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز 16 مشروعاً تعليميا بالعاصمة المقدسة يستفيد منها نحو 9330 طالبا وطالبة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن المباني التي تم ترميمها وتأهيلها بهدف تحسين البيئة التعليمية، ويعتبر مجمع الشرائع 7 الأكبر في هذه المشاريع فيما تم الانتهاء من مبنى اليمانية الابتدائية، وأيضا مبنى مدرسة الأوزاعي الابتدائية.

وبحسب العرض فإن مدارس النهروان ، المتوسطة التاسعة ، أنس بن مالك ، أم القرى ، حراء ، ومجمع البحيرات تم تأهيلها ويستفيد منها نحو 3810 طالب وطالبة فيما تم إنشاء 6 مبانٍ جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال وإعادة تأهيل 84 فصلا في مباني قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة .