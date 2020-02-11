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أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=831088
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في صالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل اليوم, جموع المواطنين والمسؤولين ومشايخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه.
واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام سموه ومتابعته الشخصية.
كما استقبل سمو أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.
حضر الاستقبال محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس المحكمة العامة بمحافظة دومة الجندل الشيخ نواف بن نازل الدغماني ووكلاء الإمارة وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل.

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