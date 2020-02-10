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شرطة حائل تنقذ عائلة هدّدها ابنها.. واحتجز أفرادها

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شرطة حائل تنقذ عائلة هدّدها ابنها.. واحتجز أفرادها

شرطة حائل تنقذ عائلة هدّدها ابنها.. واحتجز أفرادها
http://almnatiq.net/?p=831097
المناطق - حائل

نجحت الجهات الأمنية بحائل، ممثلة بدوريات الأمن، من إنقاذ عائلة هدّدها أحد افرادها، بعد أن احتجزهم داخل غرفة، وذلك بعد علِمه بإبلاغهم للجهات الأمنية،عن خطره عليهم.

وتلقت عمليات شرطة حائل، بلاغاً من عائلة ورد فيه خطر أحد أفرادها الذي يعاني من مرض نفسي عليهم.

وبمباشرة الجهات الأمنية، تبين احتجاز المُبلّغ عنه لعدد من أفرادالعائلة بغرفة بالمنزل بعد معرفته بإبلاغهم الجهات الأمنية، مهدداً بالإضرار بهم من سلاح ناري يحمله، في حالة القبض عليه.

وبدأ رجال الأمن بطمأنته لامتصاص غضبه، حتى تمت السيطرة عليه في وقت قصير، رغم إغلاقه لباب الغرفة، وذلك بعد مساعدة أفراد عائلته المحتجزين بالغرفة معه.

الجدير ذكره، أن المُبلّغ عنه يتعالج من مرضه النفسي في أحد المستشفيات المتخصصة بالمنطقة.

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