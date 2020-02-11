مدني تبوك يستقبل وفد من شركة آرامكو السعودية

المناطق- تبوك- علي العميري:

استقبلت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك اليوم وفداً من شركة آرامكو السعودية والقيام بزيارة لعدد من المراكز الميدانية التابعة للدفاع المدني ومنها : الصالحية ، الصناعية ، العليا والسلمان ، النهضة ، القادسية ، وذلك لمعرفة مواقع مراكز الدفاع المدني القريبة للشركة وكذلك الوقوف على الاليات والمعدات الموجودة للأستفادة منها مستقبلاً ودراسة الطرق والوسائل التي من الممكن تختصر المسافات في حال وقوع أي حوادث لاسمح الله .