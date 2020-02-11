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شرطة الشرقية تكشف قضية فقد طفلين حديثي الولادة منذ عشرين عاماً.

شرطة الشرقية تكشف قضية فقد طفلين حديثي الولادة منذ عشرين عاماً.

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مدني تبوك يستقبل وفد من شركة آرامكو السعودية

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شرطة الشرقية تكشف قضية فقد طفلين حديثي الولادة منذ عشرين عاماً.

شرطة الشرقية تكشف قضية فقد طفلين حديثي الولادة منذ عشرين عاماً.
http://almnatiq.net/?p=831103
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية, بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عاماً وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ هـ والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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