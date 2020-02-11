التعاون يفوز على الشارقة في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

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حقق فريق التعاون السعودي فوزا مهما من ملعب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد اليوم، وذلك في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة.

وسجل هدف التعاون الوحيد لاعبه فيصل درويش في الدقيقة 34، الذي حقق أفضل لاعب في المباراة.

وكانت بداية المباراة حذرة وأولى فرصها الخطيرة لصالح الشارقة عبر ضربة حرة مباشرة بجوار القائم بالدقيقة 28 ، ورد التعاون بتسجيل هدف التقدم عبر ضربة حرة مباشرة، وفي الشوط الثاني ظهرت الثقة على أداء لاعبي التعاون، وكانوا الأكثر سيطرة على الكرة وصنعوا العدد الأكبر من الفرص أمام المرمى، وكاد التعاون أن يسجل من جديد في الدقائق الأخيرة عبر تسديدة سلطان مندش التي تصدى لها الحارس الإماراتي .

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثلاثاء القادم حيث يستضيف التعاون في بريدة نظيره الدحيل الذي تغلب اليوم على بيرسيبوليس الإيراني بهدفين دون رد.

ومع نهاية الجولة الأولى يكون التعاون بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق هدف عن الدحيل متصدر المجموعة.

