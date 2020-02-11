“إعمار اليمن” يستعرض في لندن جهود المملكة التنموية

المناطق - لندن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة؛ سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لندن يوم الإثنين، وتبعه تدشين معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام، ويأتي في إطار مشاركات البرنامج الخارجية لإبراز الجهود والمشاريع السعودية التنموية في اليمن. كما يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمعرض مصاحب حول الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز.

ويستقبل معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقر سفارة المملكة في لندن الزوار من الأشقاء اليمنيين المقيمين في لندن، والصحفيين والإعلاميين والكتاب البريطانيين وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني والمسؤولين في الخارجية البريطانية، بحضور المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وتتضمّن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر المعرض تقديم شروح تعريفية للزوار حول مشاريع التنمية والإعمار في ‎اليمن، والتي يستفيد منها الأشقاء اليمنيين بكافة فئاتهم.

ويتعرف الزوار من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية من خلال المعرض على حجم الدعم السعودي المقدم للأشقاء في اليمن، بالإضافة إلى تنوّع المشاريع التنموية في اليمن والتي تشمل سبعة قطاعات حيوية وهي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.

ويحتوي المعرض على فيديوهات من مشاريع “إعمار اليمن”، ومجموعة من الصور للمستفيدين والرسومات البيانية لحجم الدعم المقدم، بالإضافة إلى صور للمشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والتي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة اليمنيين، وساهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية، بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما سيتم عرض المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR) والتي تعرض مواد مرئية وحيّة لمختلف المشاريع في القطاعات التي يعمل ضمن إطارها البرنامج في المحافظات اليمنية.

ويوزّع للزوّار مطبوعات تعريفية والنشرات الدورية الصادرة عن البرنامج، ويرافق ذلك شرحاً شفوياً شاملاً من القائمين على المعرض لجميع الزوّار بعدة لغات.

وسيشتمل نشاط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة البريطانية لندن على مدى الثلاثة أيام، على عدد من الأنشطة منها الالتقاء بأعضاء البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى لقاء المشرف العام على البرنامج بوزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وإقامة ندوة في مركز Policy Exchange، بالإضافة إلى لقاء سيتم تنظيمه في مقر السفارة مع أهم الصحفيين والمؤثرين في الداخل البريطاني.

والجدير ذكره بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك بشكل دوري في المحافل الدولية كونه شريك أساسي للمنظمات الأممية الإنسانية والتنموية، وكان من أبرز هذه المشاركات إقامة معرض في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من العام 2019 م.