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منظمة الصحة العالمية: أول لقاح ضد “كورونا” لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا

منظمة الصحة العالمية: أول لقاح ضد “كورونا” لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا

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منظمة الصحة العالمية: أول لقاح ضد “كورونا” لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا

منظمة الصحة العالمية: أول لقاح ضد “كورونا” لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا
http://almnatiq.net/?p=831125
المناطق - وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، في جنيف، إن أول لقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا.

وأوضح غيبريسوس: “لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة”.

وأضاف أن فيروس “كورونا” المستجد سيطلق عليه اسم “كوفيد 19”.

وطلبت المنظمة من الدول أن تعتبر فيروس كورونا “العدو رقم واحد للبشرية”، وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس.

وقال غيبريسوس: “إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية، فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا. ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن‭‭ ‬‬يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي”.

والثلاثاء أعلنت الصين أن عدد وفيات المرض تجاوز الألف، من بين عشرات الآلاف من المرضى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوله، الثلاثاء، إن الجهود المبذولة للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه‭‭ ‬‬تحقق نتائج إيجابية.

وأضاف الرئيس أن “الدولة ستنتصر في المعركة ضد الفيروس”، وأن “الصين ستصبح أكثر ازدهارا بعد الانتصار في المعركة”.

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