محافظ العقيق يطلع على المشاريع التعليمية بالمحافظة

محافظ العقيق يطلع على المشاريع التعليمية بالمحافظة

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محافظ العقيق يطلع على المشاريع التعليمية بالمحافظة

محافظ العقيق يطلع على المشاريع التعليمية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=831131
المناطق-الباحة

أستقبل محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي بمكتبه اليوم الثلاثاء المشرف العام على المشاريع بإدارة تعليم الباحة عبدالعزيز بن سعيد الزهراني ويرافقه عددًا من المهندسين والمشرفين على المشاريع التعليمية بالمحافظة.
وفي بداية الاستقبال قدم الزهراني تقريرًا مفصلًا عن المشاريع بالمحافظة ومنها ابتدائية العقيق الأولى للبنين ومبنى الاشراف التربوي للبنات ومتوسطة وثانوية الجاوه للبنات وابتدائية وراخ للبنات, حيث تضمنت هذه التقارير شرحاً مفصلاً عن ما تم إنجازه وأسباب التأخير في التنفيذ.
الجدير ذكره أن لجنة متابعة المشاريع بالمحافظة وقفت على عدد من هذه المواقع وأعدت بشأنها التقارير اللازمة، فيما وجه محافظ العقيق بسرعة إتخاذ الاجرءات اللازمة حيال إنهاء تلك المشاريع للاستفادة منها.

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