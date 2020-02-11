محافظ الجبيل يرأس اجتماع المجلس المحلي الخامس

المناطق - الجبيل

ترأس محافظ الجبيل رئيس المجلس المحلي بالمحافظة عبدالله بن ناصر العسكر، مؤخراً، الاجتماع الخامس في دورته الثانية للفترة الخامسة للمجلس المحلي، وذلك بقاعة الأمير متعب بن عبدالعزيز بمبنى البلدية.

وفي بداية الاجتماع رفع سعادة المحافظ إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة -حفظهما الله-، خالص الشكر والتقدير للدعم المتواصل الذي تلقاه المحافظة في إقرار العديد من التوصيات التي اتخذها مجلس المنطقة مؤخراً، إضافة إلى دعم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المحافظة.

وبحث الاجتماع عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واستعراض التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة من المجلس وعدد من التوصيات، تمهيداً لرفعها لأمانة مجلس المنطقة، كما بارك محافظ الجبيل تعيين المهندس عبدالقادر الترتيري مديراً لإدارة كهرباء الشمالية بالجبيل، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.

وأكد “العسكر” خلال الإجتماع على الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، لدعم عملية التنمية بالمحافظة، والالتزام بمسؤولياته المجتمعية في تنمية المجتمع، والتي تعزز اهتمام هذا القطاع باستدامة الأثر التنموي، تحقيقاً للأهداف التي رسمتها رؤية المملكة 2030، لتفعيل دوره في المسؤولية الاجتماعية.

وحث المحافظ رؤساء وأعضاء اللجان، إلى بذل المزيد من الجهود لمتابعة وتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، وسرعة إنجازها في الوقت المحدد، فيما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ويخدم أبنائها.