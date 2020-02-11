انطلاق فعالية “نهضة قيم” بـ 24 ركن بالجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية – فتحيه عبدالله

انطلقت مساء أمس الثلاثاء فعالية( نهضة قيم) والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية بمركز المعرفة والأبداع بمدينة الجبيل الصناعية وتستمر لمدة اربعة أيام .

حيث اشتملت الفعالية على مجموعة من البرامج والمنتجات والأدوات التي تهدف لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع بوسائل جاذبة وإبداعية ومبتكرة من خلال تقديم نماذج علمية تحفيزية لزيادة الوعي بأهمية القيم وأثارها الإيجابي على المجتمع.

وتحتوي فعالية ( نهضة قيم) على 24 ركن متمثلة في المسرح ، وسينما مكارم ، ومرسم الأخلاق، وتصاميم قيمية، والبصمة الإلكترونية ، وبيت الشعر ، وركن بناء القيم ، ولنظهر الجمال معا، والحائط الإلكتروني، وميثاق الأسرة، ومصنع القيم، واللوحات القيمية الدعائية ، وصنع بحب، واستديو السعادة، ومساحة الحوار ماذا لو ، ومحطات القيم، وزاوية القيم ، وتطبيق صلة ، وزيارات طلابية ، واستشارات اسرية، والقيادة بالقيم، و خدمات الواتساب والشهادات الإلكترونية، وركن جمعية وقار، بالإضافة إلى ركن المواطنة البيئية.

