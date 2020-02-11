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خلال حملة للتأكد من الالتزام بنظام العمل

عمل الرياض يقبض على 17 وافداً مخالف

عمل الرياض يقبض على 17 وافداً مخالف
http://almnatiq.net/?p=831150
المناطق - الرياض

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها ، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، حيث نفذ الفرع مساء السبت الماضي بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة الرياض ودوريات الضبط الميداني وللجنة التبغ.حملة كبرى استهدفت عدة مواقع منها مزادات السيارات المصدومة والمستعملة بـ “الحائر “.وأسفرت الحملات عن اغلاق ٣ محلات والقبض على 17 وافدا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم .

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض أن هذه الحملة المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.وشدد عسيري على انه ووفقا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد

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