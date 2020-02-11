غرفة الشرقية تجري استعداداتها لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية في مارس 2020

المناطق – منال الدوسري

تستعد غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية يحتضنه مقر الغرفة الرئيس خلال الفترة من 16- 18 مارس 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بان نجاح النسخة الأولى من المعرض التي نظمتها الغرفة العام الماضي 2019، حفزتنا لمواصلة تنظيم المعرض للسنة الثانية على التوالي مشيرا الى حجم طلبات المشاركة الكبير، وأيضا ما احتواه المعرض من أفكار ومبادرات تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في رفع الأداء للسوق المحلي وتقديم الجديد في المجال الإلكتروني.

وقال الخالدي بان التطور الالكتروني في العالم ومسايرة هذا التطور أحدث تغيرات في السوق المحلي لافتا الى ان السوق تغير حسب المعطيات الجديدة واهتمامات الناس، ومؤكدا بان جميع السلوكيات أجبرت على التغيير وقد لاحظنا ان شركات كبرى أصبحت تساير هذا التوجه وتقدم خدماتها ومنتجاتها عبر التطبيقات الالكترونية.

وبين الخالدي بان المعرض يحمل عدة اهداف منها: إتاحة الفرصة لأصحاب التطبيقات الالكترونية ومصممي ومبرمجـي التطبيقات لعرض أعمالهم، وإيجاد بيئة محفزة لرواد الاعمال في مجال التطبيقات الالكترونية، وعرض الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات الاعمال للمستثمرين، وتوسع الاعمال وانتشارها من خلال التطبيقات الالكترونية، مشيرا الى ان المعرض يستهدف رواد ورائدات الاعمال، وأصحاب التطبيقات الإلكترونية، ومبرمجي التطبيقات، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية و التطبيقات، بحيث يستهدف المعرض 50 تطبيقا الكترونيا مميزا، كما خصصت الغرفة جوائزا مالية لأفضل عشرة تطبيقات مشاركة في المعرض يتم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة في التطبيقات الالكترونية وفق معايير معينة.

ويشترط لقبول المشاركة أن يكون المتقدم سعودي أو خليجي الجنسية، وحاصل على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى، وان يكون التطبيق يعمل وفعال، ويعمل على جميع الأنظمة الإلكترونية (Android-Apple store -website) .، كما يتيح خيارات الدفع في التطبيق، مع توفير خدمة العملاء من خلال الدردشة الفورية ومركز الاتصال، ويتيح اللغتين العربية والانجليزية، وعدد المستخدمين، وان يكون اسم التطبيق واضحا.