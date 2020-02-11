احدث الأخبار

افتتاح وحدة لغسيل الكلى تعمل على مدار 24 ساعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 غرفة الشرقية تجري استعداداتها لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية في مارس 2020
المنطقة الشرقية
 انخفاض حوادث الطرق السريعة إلى النصف خلال 3 سنوات وتراجع الوفيات من 6.7% الى 3.2%
أبرز المواد
 عمل الرياض يقبض على 17 وافداً مخالف
منطقة الرياض
 انطلاق فعالية “نهضة قيم” بـ 24 ركن بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 محافظ الجبيل يرأس اجتماع المجلس المحلي الخامس
المنطقة الشرقية
 ملك البحرين يعين الشيخ خالد آل خليفة مستشاراً له للشؤون الدبلوماسية والزياني وزيراً للخارجية
أبرز المواد
 بومبيو يتهم إيران بتطوير صواريخ باليستية عبر محاولة إطلاق أقمار صناعية
أبرز المواد
 محافظ العقيق يطلع على المشاريع التعليمية بالمحافظة
منطقة الباحة
 إصابتين في حادث تصادم بقلوة
منطقة الباحة
 منظمة الصحة العالمية: أول لقاح ضد “كورونا” لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا
أبرز المواد
 شرطة الرياض.. ضبط 222 مخالفاً للذوق العام بينهم 96 امرأة
منطقة الرياض
افتتاح وحدة لغسيل الكلى تعمل على مدار 24 ساعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

افتتاح وحدة لغسيل الكلى تعمل على مدار 24 ساعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

المنطقة الشرقية
غرفة الشرقية تجري استعداداتها لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية في مارس 2020

غرفة الشرقية تجري استعداداتها لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية في مارس 2020

المنطقة الشرقية
انخفاض حوادث الطرق السريعة إلى النصف خلال 3 سنوات وتراجع الوفيات من 6.7% الى 3.2%

انخفاض حوادث الطرق السريعة إلى النصف خلال 3 سنوات وتراجع الوفيات من 6.7% الى 3.2%

أبرز المواد
عمل الرياض يقبض على 17 وافداً مخالف

عمل الرياض يقبض على 17 وافداً مخالف

منطقة الرياض

افتتاح وحدة لغسيل الكلى تعمل على مدار 24 ساعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

افتتاح وحدة لغسيل الكلى تعمل على مدار 24 ساعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=831165
الجبيل الصناعية -فتحيه عبدالله

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي صباح أمس مركز وحدة غسيل الكلى في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بمدينة الجبيل الصناعية.
من جانبه أكد مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد بن حمد المقبل أن وحدة غسيل الكلى تحتوي على 24 سرير طبي حيث يعمل الطاقم الطبي على تقديم الخدمة للمستفيد على مدار 24 ساعة من خلال فريق طبي يضم استشاريين وأخصائيين وممرضين.
وأشار المقبل إلى أن وحدة غسيل الكلى مجهزة بأحدث أجهزة غسيل الكلى وفق المعايير العالمية التي تضمن تلقي المستفيد للعلاج بأفضل وجه ممكن ، كما كرم الرئيس التنفيذي عدداً من الأطباء بمستشفى الهيئة الملكية نظير تميزهم في عملهم لعام 2019م.

روابط ذات صلة

غرفة الشرقية تجري استعداداتها لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية في مارس 2020

غرفة الشرقية تجري استعداداتها لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية في مارس 2020
انخفاض حوادث الطرق السريعة إلى النصف خلال 3 سنوات وتراجع الوفيات من 6.7% الى 3.2%

انخفاض حوادث الطرق السريعة إلى النصف خلال 3 سنوات وتراجع الوفيات من 6.7% الى 3.2%
انطلاق فعالية “نهضة قيم” بـ 24 ركن بالجبيل الصناعية

انطلاق فعالية “نهضة قيم” بـ 24 ركن بالجبيل الصناعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*