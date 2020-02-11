افتتاح وحدة لغسيل الكلى تعمل على مدار 24 ساعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

الجبيل الصناعية -فتحيه عبدالله

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي صباح أمس مركز وحدة غسيل الكلى في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بمدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أكد مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد بن حمد المقبل أن وحدة غسيل الكلى تحتوي على 24 سرير طبي حيث يعمل الطاقم الطبي على تقديم الخدمة للمستفيد على مدار 24 ساعة من خلال فريق طبي يضم استشاريين وأخصائيين وممرضين.

وأشار المقبل إلى أن وحدة غسيل الكلى مجهزة بأحدث أجهزة غسيل الكلى وفق المعايير العالمية التي تضمن تلقي المستفيد للعلاج بأفضل وجه ممكن ، كما كرم الرئيس التنفيذي عدداً من الأطباء بمستشفى الهيئة الملكية نظير تميزهم في عملهم لعام 2019م.