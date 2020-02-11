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تعليم المجمعة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد ينفذ خطة توعوية واحترازية للوقاية من ” ڤايرس كورونا ”

تعليم المجمعة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد ينفذ خطة توعوية واحترازية للوقاية من ” ڤايرس كورونا ”

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تعليم المجمعة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد ينفذ خطة توعوية واحترازية للوقاية من ” ڤايرس كورونا ”

تعليم المجمعة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد ينفذ خطة توعوية واحترازية للوقاية من ” ڤايرس كورونا ”
http://almnatiq.net/?p=831170
المناطق - فلاج الشعيفاني

اتخذت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة عدداً من الإجراءات التوعوية والاحترازية للوقاية من ” ڤايرس كورونا ” .

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد العوله , أنه تم عقد عدة إجتماعات بقسم الصحة المدرسية وتم مناقشة أعمال لجنة الطواريء الصحية التي عقدت اجتماعاتها بناء على المستجدات المحلية والعالمية والتي تتطلب جهودا مكثفة واجتماعات دورية وتكوين فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتقديم برامج وحملات توعوية لكافة فئات المجتمع.
كما أشار العوله أنه تم توجيه قادة وقائدات المدارس إلى أعداد برامج توعوية وفعاليات تركز على التعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه مؤكدا على أهمية التواصل الفعال مع أولياء أمور الطلاب والطالبات وحثهم على اتباع التعليمات والاحتياطات التي تؤكد عليها وزارة الصحة،
وقد انطلقت المدارس فعليًا من خلال الإذاعة الصباحية والمحاضرات والفعاليات والنشرات التوعوية.
كما نفذت الشؤون الصحية في إدارة التعليم محاضرة تعريفية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالمجمعة قدمها الدكتور شوقي علي من مركز صحي الفيصلية بالمجمعة على مسرح إدارة التعليم تحت رعاية سعادة مدير التعليم أ. يوسف الملحم ومدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة د. خالد القحطاني وعدد من منسوبي ادارة التعليم ووزارة الصحة , كما نفذت الشؤون الصحية بتعليم المجمعة حزمة من البرامج والمناشط التوعوية والتثقيفية الخاصة بالتعريف بفايروس كورونا وطرق الوقاية منه، وذلك في جميع مدارس البنين والبنات. وعمدت إلى زيادة مستوى الوقاية الصحية تجاه العديد من الأمراض الفايروسية والموسمية بما يحقق بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب والطالبات.وتوزيع النشرات والمطويات التوعوية والتعريفية على المدارس والمقرات التعليمية، التي تعرف بفايروس كورونا وتاريخه، وأسباب انتقاله، وطرق عدواه، وكيفية مكافحته والحد من انتشاره، إضافة إلى تنشيط دور الإذاعة المدرسية، وتسخير منابرها نحو زيادة الوعي بمخاطر المرض، ونشر الثقافة الصحية لخلق الأجواء التعليمية الآمنة والمناسبة للطلاب والطالبات.

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