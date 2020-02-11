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دار الرعاية الاجتماعية تستقبل إدارة المسئولية الإجتماعية بنادي أبها الرياضي

دار الرعاية الاجتماعية تستقبل إدارة المسئولية الإجتماعية بنادي أبها الرياضي
http://almnatiq.net/?p=831184
المناطق - الرياض

استقبلت دار الرعاية الإجتماعية بأبها مدير المسئولية الإجتماعية بنادي أبها الرياضي : تركي المشعان ومدير العلاقات العامة محمد ال قعيص واللاعبين كريم العواضي و أحمد الحبيب محمد الحساوي ،
وكان في استقبالهم مدير دار الرعاية الاجتماعية بأبها الأستاذ / سعيد بن علي ال منيع ويأتي ذلك ضمن المسئولية الإجتماعية ، وحرصا منها على تكوين علاقات متبادله مع كافة اطياف المجتمع .
وقد أكد الجميع على أن هذه الزيارة تهدف الى زرع السعادة في قلوب المسنين و تخلق نوعا من الإندماج بالمجتمع، وتجعل الروابط متينة بين جميع فئاته ، و ان نكون لهم خير معين وخير جليس مستشعرين مكانتهم ووجودهم في مجتمعنا .
وقد تخلل هذه الزيارة جولة على اقسام الدار و مشاهدة العرض المرئي الذي يجسد دور الدار ممثلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية في خدمة كبار السن ، بعدها تناول الجميع وجبة الافطار بهذه المناسبة ، والتي تكفلت بها مطاعم مهنا بأبها .

و في ختام الزيارة قدم مدير إدارة المسئولية الإجتماعية تركي المشعان شكره وتقديره إلى جميع العاملين بالدار على حسن الضيافة و حفاوة الإستقبال ، وعلى ما شاهده والتمسوه خلال زيارتهم سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها .

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