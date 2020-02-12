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“العمل” ردا على تظلم موظف: لم يتم فصله.. ومسؤول المنشأة سعودي الجنسية

“العمل” ردا على تظلم موظف: لم يتم فصله.. ومسؤول المنشأة سعودي الجنسية
http://almnatiq.net/?p=831186
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعليقا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تظلم موظف في إحدى الشركات، أنه تم التحقيق في التظلم والوقوف على الحالة من قبل الإدارة المختصة مع الشركة.

وأضافت: تبين أن الإنذار الموجه للموظف هو الإنذار الثاني، وذلك بسبب إغلاقه للمنشأة أثناء ساعات العمل الرسمية ولم يتم فصله، كما أن مسؤول المنشأة الذي ظهر في المقطع هو مشرف العمل وهو “سعودي” الجنسية.

وعليه فقد تم التأكد من استمرارية العامل في عمله، وأخذ التعهد اللازم على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا بما يتوافق مع أنظمة العمل.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على حماية حقوق العاملين والتزام المنشآت بنظام العمل، كما تُنبه الوزارة جميع المنشآت والعاملين فيها إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية والالتزام بأنظمة سوق العمل السعودي تفاديًا للعقوبات.

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