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“الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !

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“الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !

“الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !
http://almnatiq.net/?p=831201
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض ،الشرقية ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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