احدث الأخبار

الزعاق: موجة البرد الحالية هي الأخيرة في شدتها.. والحر سيحل بشكل مفاجئ بعد أسبوعين
أبرز المواد
 ” يكتشف المصابين عن بعد”… الصين تطلق “تطبيقا” على الهواتف للحماية من “كورونا”. !
أبرز المواد
 إيران تنقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !
أبرز المواد
 للاطلاع على آلية استخراج التأشيرة السياحية.. وفد من السفارة الأمريكية في مطار الرياض
أبرز المواد
 “التجارة” تكافئ مواطنًا بـ 15 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر
أبرز المواد
 الجناح السعودي بمعرض كتاب الدار البيضاء يعرف بحضارة ونهضة المملكة
أبرز المواد
 قريباً.. «كاميرات ذكية» لرصد مخالفي المسارات المرورية
أبرز المواد
 “العمل” ردا على تظلم موظف: لم يتم فصله.. ومسؤول المنشأة سعودي الجنسية
أبرز المواد
 4 آلاف ريال.. عقوبة حافظ للقرآن طلب “تقبيل موظفة” !
أبرز المواد
 أمير جازان وبحضور نائبه يخصص الجلسة الأسبوعية لمبادرة مؤسسة الراجحي “وطن طموح “
منطقة جازان
 فيديو.. أول ظهور للرئيس الصيني بـ”القناع” منذ تفشي كورونا
أبرز المواد
الزعاق: موجة البرد الحالية هي الأخيرة في شدتها.. والحر سيحل بشكل مفاجئ بعد أسبوعين

الزعاق: موجة البرد الحالية هي الأخيرة في شدتها.. والحر سيحل بشكل مفاجئ بعد أسبوعين

أبرز المواد
” يكتشف المصابين عن بعد”… الصين تطلق “تطبيقا” على الهواتف للحماية من “كورونا”. !

” يكتشف المصابين عن بعد”… الصين تطلق “تطبيقا” على الهواتف للحماية من “كورونا”. !

أبرز المواد
إيران تنقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق

إيران تنقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق

أبرز المواد
“الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !

“الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !

أبرز المواد

الزعاق: موجة البرد الحالية هي الأخيرة في شدتها.. والحر سيحل بشكل مفاجئ بعد أسبوعين

الزعاق: موجة البرد الحالية هي الأخيرة في شدتها.. والحر سيحل بشكل مفاجئ بعد أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=831203
المناطق_الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن موجة البرد التي تعيشه المملكة حليً ستنتهي يوم الخميس وستكون الأخيرة في شدته، مبينًا أن الحر سيأتي بشكل مفاجئ لكن لن يكون ذلك نهاية لشتاء

وقال الزعاق في مداخلة لقناة mbc ، إن المنخفض الجوي بدأ تأثيره على المملكة بدءً من السبت الماضي على المناطق الشمالية ونتقل بعد ذلك للمناطق الوسطى، مضيفًا أنه يتربع في كل منطقة 3 أيام ويشتد في اليوم الثاني، وسيكون شدته على مناطق الوسطى هذه لليلة حتى صباح اليوم (الأربعاء)

وأضاف أن هذه الموجة ستكون آخر لموجات الآتية من عرين المناطق لقطبية وستنكمش غدً (الخميس) وتبدأ بالتزحزح ويسود الدفء الأسبوع المقبل، مبينًا أن هناك مبشرات بتشكيلات سحابية على نفس المناطق لتي زراه المنخفض نهاية الأسبوع المقبل

روابط ذات صلة

” يكتشف المصابين عن بعد”… الصين تطلق “تطبيقا” على الهواتف للحماية من “كورونا”. !

” يكتشف المصابين عن بعد”… الصين تطلق “تطبيقا” على الهواتف للحماية من “كورونا”. !
إيران تنقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق

إيران تنقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق
“الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !

“الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*