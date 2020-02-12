الزعاق: موجة البرد الحالية هي الأخيرة في شدتها.. والحر سيحل بشكل مفاجئ بعد أسبوعين

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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن موجة البرد التي تعيشه المملكة حليً ستنتهي يوم الخميس وستكون الأخيرة في شدته، مبينًا أن الحر سيأتي بشكل مفاجئ لكن لن يكون ذلك نهاية لشتاء

وقال الزعاق في مداخلة لقناة mbc ، إن المنخفض الجوي بدأ تأثيره على المملكة بدءً من السبت الماضي على المناطق الشمالية ونتقل بعد ذلك للمناطق الوسطى، مضيفًا أنه يتربع في كل منطقة 3 أيام ويشتد في اليوم الثاني، وسيكون شدته على مناطق الوسطى هذه لليلة حتى صباح اليوم (الأربعاء)

وأضاف أن هذه الموجة ستكون آخر لموجات الآتية من عرين المناطق لقطبية وستنكمش غدً (الخميس) وتبدأ بالتزحزح ويسود الدفء الأسبوع المقبل، مبينًا أن هناك مبشرات بتشكيلات سحابية على نفس المناطق لتي زراه المنخفض نهاية الأسبوع المقبل