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شركات روسية تخطط لمضاعفة استثماراتها في العراق

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شركات روسية تخطط لمضاعفة استثماراتها في العراق

شركات روسية تخطط لمضاعفة استثماراتها في العراق
http://almnatiq.net/?p=831204
المناطق_وكالات

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة السياسية في مجلس الاتحاد الروسي يوري فيودوروف، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث شركات روسية مستعدة لزيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز في العراق

وصرح فيودوروف، خلال لقاء مع السفير العراقي في موسكو عبد الرحمن الحسيني، بأن الشركات قد تنفق ما يصل إلى 20 مليار دولار على مشاريع نفطية في العراق في المستقبل القريب

وأضاف النائب الروسي، أن الشركات الثلاث الروسية “لوك أويل” و”باش نيفت” و”غازبروم نفط” تقوم بنشاط جيد في العراق، حيث تجاوز إجمالي استثماراتها 10 مليارات دولار

وأشار إلى أن ذلك قد يزيد حماسة ثلاث شركات أخرى وهي “زاروبيج نيفت” و”تات نيفت” و”روس نيفت غاز” للعمل أيضا في العراق

يشار إلى أن العراق يمتلك احتياطيات مؤكدة من النفط، تبلغ حوالي 154 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 3.7 ترليون متر مكعب

وكانت روسيا قد استأنفت العام الماضي التعاون مع بغداد، بهدف ترميم البنية التحتية للطاقة، ولاسيما في قطاع الكهرباء، إذ تساعد بعض الشركات الروسية بغداد في ترميم وتطوير منشآت الطاقة الكهربائية، في حين أن المفاوضات بشأن بناء محطات الطاقة الحرارية بمساعدة الشركات الروسية لا تزال جارية

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