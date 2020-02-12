بازيد: رجال منحوا أصواتهم للنساء في انتخابات أحياء الطائف

المناطق_الطائف

في الوقت الذي أسدل فيه الستار على انتخابات 14 حيا في الطائف بفوز 16 سيدة مقابل 72 رجلا، كشف رئيس جمعية مراكز أحياء الطائف الدكتور صالح بازيد لـ«عكاظ» أن انتخاب السيدات انحصر في مركزي الهدا والقيم، ما حفّز الأخريات لخوض الانتخابات في مراكز أحياء أخرى. وأوضح أنه في حال تقدم سيدات لتشكيل لجان نسوية في الأحياء التي لم تشهد تكوين المجالس ستتم دراسة إمكانية تعيين عدد منهن. وأضاف أن 14 حيا خاضت غمار الانتخابات؛ منها الحوية، السيل الكبير، السر، شهار، اليمانية، الحلقة وغيرها. وأشار إلى أن الانتخابات شهدت هذا العام منح بعض الرجال أصواتهم للنساء، وعزا ذلك إلى حماس وتفاعل العنصر النسوي أكثر من الرجال

وكان فوز 16 سيدة في انتخابات مجالس الأحياء في الطائف أمس الأول (الإثنين)، أثار حماس النساء لخوض انتخابات المجالس البلدية القادمة. وكشفت رئيسة مركز الهدا النسائي إيمان القرشي لـ«عكاظ» أن فوزهن في مجالس الأحياء رفع سقف طموحهن إلى أعلى مدى، إذ بدأت السيدات والفتيات فتح تفاهمات ونقاشات جادة للدخول في العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ومنافسة الرجال في تحريك ودفع عجلة التنمية والبناء إلى الأمام

وأكدت القرشي أن لديهن برامج مدروسة وخططا للدورة القادمة لمركز حي الهدا، منها ما يهم الأطفال، كإقامة ناد مفتوح، ودورة مجانية لخريجات الجامعة بعنوان «منهم وإليهم»، تستهدف تنشيط الذاكرة بتخصصاتهن إلى دورات مجانية أسبوعية للفتيات تلامس حاجاتهن، مثل التجميل وتطوير الذات، ومسابقات في الإنشاد وأجمل صوت، وأجمل رسم، وأجمل تصميم، ودورات أخرى تستهدف الأمهات كل بداية شهر حول تدبر القرآن وتفسيره واستعادة ما تم حفظه بعنوان «أنيس المتدبر». ومن ضمن البرامج التوعوية الإصحاح البيئي بإعادة التدوير وطرق الاستفادة منها والسعي لمواكبة أهداف وتطلعات رؤية 2030 الطموحة

وكانت نتائج انتخابات أحياء الطائف أثمرت عن فوز 16 سيدة لأول مرة بعد إخفاقات في السنوات الماضي لازمتهن في انتخابات الغرفة التجارية والمجالس البلدية