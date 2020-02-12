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شراكة سعودية – روسية لدعم الاستثمار السكني

شراكة سعودية – روسية لدعم الاستثمار السكني
http://almnatiq.net/?p=831206
المناطق_الرياض

وقعت وزارة الإسكان ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسية برنامج تعاون مشتركا، منبثقا من مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين البلدين؛ بهدف دعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، وتبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي بالإمارات، تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار)

ووقع البرنامج المستشار العام لوزارة الإسكان المهندس عبدالله البدير، ونائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة الروسي نيكيتا ستاسيشين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، وعدد من مسؤولي الوزارتين في البلدين وعدد من المستثمرين ومندوبي شركات التطوير العقاري، ومسؤولين من دائرة البلديات والتخطيط العمراني في الإمارات، ومسؤولين من UN Habitat. ويرتكز البرنامج على ثمانية محاور رئيسية، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، إضافة إلى تبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدينة، بما في ذلك تبادل البيانات في ما يخص تنظيم آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية للمدن وتطوير المساكن

ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء والإسكان، بجانب تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية

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