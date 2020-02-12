السعودية والكويت.. تعزيز العلاقات في كافة المجالات

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء بالكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لأمير الكويت الشقيقة

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مرحبا به والوفد المرافق له، والذي أبدى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين

بعد ذلك صافح الشيخ صباح الصباح الأمراء، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الوزراء بالكويت الشقيقة والوفد المرافق له