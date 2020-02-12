” يكتشف المصابين عن بعد”… الصين تطلق “تطبيقا” على الهواتف للحماية من “كورونا”. !

المناطق_وكالات

أطلقت الحكومة الصينية تطبيقا جديدا على الهواتف للمساعدة في حماية الناس من فيروس كورونا الجديد، وذلك بعدما ارتفع عدد ضحايا الوباء إلى أكثر من ألف تطبيق.

وبحسب “ABC” الأمريكية، فإن التطبيق الذكي يقوم بإبلاغ صاحبه بأنه على مقربة من شخص أخر يحمل الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كحالة طوارئ صحية عالمية.

وأوضحت القناة أن التطبيق الجديد سيكون متاحا على منصات الهواتف الذكية، وساهمت شركة “أبل الأمريكية” في تطويره.

وأشارت إلى أن التطبيق الجديد يساهم فقط في إنقاذ غير المصابين بالفيروس، أما أولئك الذين أصيبوا بالفعل فإن هذا التطبيق لن يكون مفيدا لهم.

ويخبر تطبيق “كاشف الاتصال القريب” مستخدميه عمّا إذا كانوا على مسافة قريبة من شخص مصاب أو مشكوك في إصابته بفيروس كورونا.

ويُنصح الأشخاص الذين يتم تصنيفهم بأنهم في خطر، بالبقاء في المنزل وإبلاغ الجهات الصحية المحلية.