الصين تدعو الحكومة الفرنسية لتكون عادلة مع “هواوي”

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دعت السفارة الصينية في باريس، مؤخرا، السلطات الفرنسية، للتعامل بشكل عادل مع شركة “هواوي” الصينية فيما يخص اختيار المشاركين لإطلاق شبكات الجيل الخامس في فرنسا

وحثت السفارة في بيان لها كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، إلى معاملة جميع الشركات الأجنبية بشكل متساو، وذلك لضمان المعاملة بالمثل بالنسبة لشركاتهم على الأراضي الصينية، وإلا ستتعامل مع شركاتهم بـ”تمييز صارخ”، على حد تعبير السفارة

وأضاف البيان، أن الصين تعاملت دائما بشكل عادل مع شركتي “نوكيا” و”إريكسون” في بناء شبكات الجيل الخامس، حيث أنه تم السماح للشركتين بتوفير شبكاتها المحلية الخاصة، لافتا إلى عدم رغبة السلطات في بكين بأن يتأثر نشاط الشركات الاوروبية في الصين، في إشارة منها للمطالبة بالمعاملة بالمثل

وجاء بيان السفارة الصينية بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي”، ربما تواجه قيودا على تطوير شبكات الجيل الخامس في فرنسا

وتتهم الولايات المتحدة شركة “هواوي” بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، ودعت واشنطن حلفاءها بوقف التعامل مع الشركة الصينية، لكن “هواوي” رفضت هذه الادعاءات الأمريكية أكثر من مرة