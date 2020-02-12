أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب الجامعة العربية المفتوحة ، بحضور أصحاب السمو الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي .

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن سعادته بمشاركة الخريجين والخريجات فرحتهم بهذا اليوم ومن خلال هذه الجامعة العريقة التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – على استدامة واضحة وسليمة يشار إليها بالبنان .

وقدم الأمير فيصل بن بندر تهنئته للجميع – الخريجين والخريجات وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس – بهذا الإنجاز والصرح الذي يشهده الجميع، كما قدم سموه شكره لمجلس الأمناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز .

من جهته رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بسمو أمير منطقة الرياض مثمناً رعاية سموه لحفل الخريجين مبيناً أن بلادنا تشجع العلم ومجالاته وسخرت كل الإمكانات والسبل لتحقيقه .

وأكد سموه على مواصلة مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – وجهوده في نشر العلم والتعليم وتبادل الخبرات .

ورفع الأمير عبدالعزيز بن طلال الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام ، متمنياً للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية .

من جهتهم عبر الخريجون والخريجات عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لكل من أسهم وشارك في تأسيسهم العلمي ، مؤكدين أن هذه البداية لمسيرة بناء وتضحيات لوطن غالي على الجميع .