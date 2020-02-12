احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة
أبرز المواد
 السعودية والكويت.. تعزيز العلاقات في كافة المجالات
أبرز المواد
 شراكة سعودية – روسية لدعم الاستثمار السكني
أبرز المواد
 بازيد: رجال منحوا أصواتهم للنساء في انتخابات أحياء الطائف
أبرز المواد
 عقوبة الفيفا تجعل تشيلسي الأكثر ربحا في موسم الانتقالات
أبرز المواد
 قرار صادم من الاتحاد الأوروبي للبنوك البريطانية
أبرز المواد
 “في ميدان عام ” .. تنفيذ الإعدام بحق رجلين قاما باغتصاب وقتل فتاة قاصر في الصومال
أبرز المواد
 شركات روسية تخطط لمضاعفة استثماراتها في العراق
أبرز المواد
 الزعاق: موجة البرد الحالية هي الأخيرة في شدتها.. والحر سيحل بشكل مفاجئ بعد أسبوعين
أبرز المواد
 ” يكتشف المصابين عن بعد”… الصين تطلق “تطبيقا” على الهواتف للحماية من “كورونا”. !
أبرز المواد
 إيران تنقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !
أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة

أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة

أبرز المواد
السعودية والكويت.. تعزيز العلاقات في كافة المجالات

السعودية والكويت.. تعزيز العلاقات في كافة المجالات

أبرز المواد
شراكة سعودية – روسية لدعم الاستثمار السكني

شراكة سعودية – روسية لدعم الاستثمار السكني

أبرز المواد
بازيد: رجال منحوا أصواتهم للنساء في انتخابات أحياء الطائف

بازيد: رجال منحوا أصواتهم للنساء في انتخابات أحياء الطائف

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة

أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة
http://almnatiq.net/?p=831237
المناطق_الرياض
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب الجامعة العربية المفتوحة ، بحضور أصحاب السمو الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي .
وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن سعادته بمشاركة الخريجين والخريجات فرحتهم بهذا اليوم ومن خلال هذه الجامعة العريقة التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – على استدامة واضحة وسليمة يشار إليها بالبنان .
وقدم الأمير فيصل بن بندر تهنئته للجميع – الخريجين والخريجات وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس – بهذا الإنجاز والصرح الذي يشهده الجميع، كما قدم سموه شكره لمجلس الأمناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز .
من جهته رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بسمو أمير منطقة الرياض مثمناً رعاية سموه لحفل الخريجين مبيناً أن بلادنا تشجع العلم ومجالاته وسخرت كل الإمكانات والسبل لتحقيقه .
وأكد سموه على مواصلة مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – وجهوده في نشر العلم والتعليم وتبادل الخبرات .
ورفع الأمير عبدالعزيز بن طلال الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام ، متمنياً للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية .
من جهتهم عبر الخريجون والخريجات عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لكل من أسهم وشارك في تأسيسهم العلمي ، مؤكدين أن هذه البداية لمسيرة بناء وتضحيات لوطن غالي على الجميع .

روابط ذات صلة

السعودية والكويت.. تعزيز العلاقات في كافة المجالات

السعودية والكويت.. تعزيز العلاقات في كافة المجالات
شراكة سعودية – روسية لدعم الاستثمار السكني

شراكة سعودية – روسية لدعم الاستثمار السكني
بازيد: رجال منحوا أصواتهم للنساء في انتخابات أحياء الطائف

بازيد: رجال منحوا أصواتهم للنساء في انتخابات أحياء الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*