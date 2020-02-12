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الحديدة.. خلاف بين قياديين حوثيين ينتهي بمقتل أحدهما

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المناطق_الرياض

قتل أحد القيادات الحوثية برصاص قيادي آخر بمدينة الحديدة في إطار تنامي الصراعات الداخلية والاقتتال بين أجنحة المليشيات

وذكرت مصادر خاصة أن القيادي الحوثي المدعو “عبد الله عطيفي” من أبناء مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة الساحلية، قتل المدعو عبدالله عبدالله صالح مجلي القارني المكنى “أبو زكريا” أحد القيادات الحوثية من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء

وبحسب المصادر، فقد بدأ خلاف حاد على ذخائر أسلحة وانتهى بإطلاق عطيفي النار ما أدى إلى مقتل “أبو زكريا “، ومازال الأول هاربا إثر الحادثة، طبقا للمصادر

يشار إلى أن الخلافات في صفوف قيادات مليشيا الحوثي، تصاعدت بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الماضية على خلفية تقاسم الاموال المنهوبة

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