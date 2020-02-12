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القباني مساعداً لمدير عام عمل وتنمية الرياض

القباني مساعداً لمدير عام عمل وتنمية الرياض
http://almnatiq.net/?p=831266
المناطق_الرياض

باشر الأستاذ علي بن سعد القباني مهام عمله ، مساعداً لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لـ( التنمية الاجتماعية ) .

ويعد القباني من الكوادر العملية المتميزة ، حيث عمل منذ سنوات وما يزال في إدارات عدة في الوزارة، وتدرج في مناصب مختلفة وتولى العديد من المهام التي كان آخرها مديراً لمركز التأهيل الشامل ومجمع الوزارة بالدرعية.

وعبر القباني عن شكره وتقديره لسعادة مدير عام الموارد البشرية بالوزارة على هذه الثقة الغالية ، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التكليف سيكون دافعا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء، سائلا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه .

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