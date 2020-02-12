تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل

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تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=831275
المناطق_القصيم

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه وفق الميمات التالية:

أستاذ مساعد إدارة الموارد البشرية

أستاذ مساعد كيمياء

أستاذ مساعد رياضيات

أستاذ مساعد في النقل والإمداد وإدارة سلسلة التوريد

أستاذ مساعد إدارة الأعمال
أستاذ مساعد المحاسبة

أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية
أستاذ مساعد فيزياء

أستاذ مساعد هندسة مدنية
أستاذ مساعد هندسة كهربائية

أستاذ مساعد الأجهزة والتحكم
محاضر إدارة الموارد البشرية

محاضر تكنولوجيا الكيمياء الصناعية
محاضر اللغة الإنجليزية

محاضر التصميم الداخلي
محاضر محاسبة

محاضر رياضيات
محاضر هندسة القياس والتحكم

مدرب أول في المهارات الكيميائية
مدرب لحام

وسيتم التقديم من خلال الرابط:
https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/

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