السبتي يشيد بنجاح “حاضنة إثراء” تعليم القصيم

زار مدير البرامج الخارجية بمركز إثراء التابع لشركة أرامكو السعودية عادل السبتي، برنامج “حاضنة إثراء” في تعليم القصيم، والذي يستهدف تدريب ألف من المعلمين والمعلمات، و 6 آلاف من الطلاب والطالبات، في مرحلته الثالثة، من خلال عدد من البرامج والدورات التخصصية، بمجالات رفع مهارات التواصل الحياتية، والبحث العلمي في مسارات العلوم والرياضيات .

والتقى السبتي خلال زيارته لمجمع الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، للموهوبين في بريدة بأعضاء اللجان العاملة والطلاب، وتابع سير العمل والتدريب في البرامج، كما اطلع على تقارير التنفيذ في مجمع أم المؤمنين عائشة، للموهوبات، ببريدة، وأثنى السبتي على تجويد العمل في سبيل انجاح مبادرة “حاضنة إثراء” كشراكة بين أرامكو السعودية، ممثلة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء”، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، مشيدًا بحماس وتفاعل كافة العاملين بالحاضنة .

يذكر أن البرامج التدريبية المقدمة في “حاضنة إثراء” بتعليم القصيم تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الطلاب والطالبات، وتقديم العلوم المعرفية لهم، بقوالب ممتعة ومفيدة، والعمل على تشجيع أساليب البحث العلمي لديهم، في تسعة مسارات بمجالات العلوم والرياضيات، وبناء مهارات التواصل الحياتية .