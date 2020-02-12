صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ عدة بلاغات عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها.
وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه – مواطنٌ في العقد الرابع من العمر -، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
الإطاحة بقائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها بالقصيم
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ عدة بلاغات عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها.
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