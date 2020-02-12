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الإطاحة بقائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها بالقصيم

الإطاحة بقائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=831291
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ عدة بلاغات عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها.
وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه – مواطنٌ في العقد الرابع من العمر -، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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