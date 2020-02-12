انفجار رسالتين ملغومتين في مبنى للبريد بهولندا

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انفجرت رسالتان ملغومتان في غرفة للبريد بمبنى إداري في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت الشرطة الهولندية اليوم أن الانفجار وقع في شركة معنية بفرز البريد في مدينة كركراده، موضحةً أنه لم تقع أي إصابات بسبب الانفجارين.

وتحقق الشرطة الهولندية منذ الثالث من شهر يناير في سلسلة من الرسائل الملغومة التي استهدفت فندقًا ومحطة للوقود ومرأبًا وشركة عقارية ويعتقد أن شخصًا واحدًا خلف إرسالها.