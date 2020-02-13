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ناسا تفتح باب القبول لرواد الفضاء.. وهذه شروط الالتحاق

ناسا تفتح باب القبول لرواد الفضاء.. وهذه شروط الالتحاق
http://almnatiq.net/?p=831307
المناطق - الرياض

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، دعوة للراغبين في الانضمام إليها، معلنة عن شروط الالتحاق بالبرنامج الجديد الذي أطلقت عليه اسم “جيل أرتميس”.

وقالت الوكالة إن على المتقدم للعمل رائد فضاء أن يكون أميركيا، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.

وتقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس، لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021، علما أن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي المرة الأخيرة التي فتحت فيها “ناسا” باب الترشيح في العام 2017، تقدم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.

وقالت “ناسا” إنها وظفّت 350 شخصا منذ الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.

أما مهمة المرشحين الجدد الرئيسية فهي ضمان مناوبة الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية للقيام بمهمات لمدة ستة أشهر تقريبا.

وستطلق “ناسا” على المجندين الجدد “جيل أرتميس” تيّمنا باسم برنامج عودة الولايات المتحدة إلى القمر في العام 2024 وربما المريخ في العقد المقبل.

ويمكن للراغبين الذين لا يحملون شهادات عليا، أن يتقدموا بطلب ترشيح إذا كانوا قد انخرطوا في برنامج دكتوراه لسنتين، كما سيتم الأخذ في الاعتبار طلبات الأطباء والطيارين الذين قاموا بطلعات لمدة تزيد عن ألف ساعة.

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