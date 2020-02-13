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اتهامات تلاحق 5 أشخاص بانتهاك العقوبات على إيران

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اتهامات تلاحق 5 أشخاص بانتهاك العقوبات على إيران

اتهامات تلاحق 5 أشخاص بانتهاك العقوبات على إيران
http://almnatiq.net/?p=831309
المناطق - الرياض

اتهمت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاه في الصين.

وأفادت الوزارة بأن الخمسة هم نيكولاس هوفان، من نيويورك، وتشن وانغ، وروبرت ثويتس، ، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي من تكساس.

ودانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقرا لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة، بحسب “سكاي نيوز”.

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