إيران تسجل أول وفاة يشتبه بإصابة صاحبتها بفيروس كورونا

إيران تسجل أول وفاة يشتبه بإصابة صاحبتها بفيروس كورونا

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إيران تسجل أول وفاة يشتبه بإصابة صاحبتها بفيروس كورونا

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قالت صحيفة “إيران” الرسمية، الأربعاء، إن امرأة إيرانية توفيت بسبب ما يشتبه بأنه عدوى فيروس كورونا، من دون أن تذكر مصادر الخبر.

وذكرت الصحيفة أن المرأة البالغة من العمر 63 عاما، توفيت بمستشفى في طهران الاثنين الماضي، وأن السلطات أمرت بفتح تحقيق في سبب الوفاة.

ونفى كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، التقرير قائلا: “لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران”، حسب ما نقلت “رويترز”.

ولا يزال فيروس كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 1115 شخصا، حتى الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا بلغ أكثر من 45 ألف مصاب في العالم، في حين تمكن نحو 5 آلاف مصاب من الشفاء من الفيروس.

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