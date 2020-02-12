لجنة شؤون الأسرة بتبوك تناقش أهم القضايا والتحديات والمشكلات الأسرية بالمنطقة

المناطق- تبوك:

عقدت لجنة شؤون الأسرة بتبوك المنبثقة عن مجلس المنطقة اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربى بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بالمنطقة وذلك بمقر جمعية التنمية الأسرية بتبوك .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا والتحديات والمشكلات الأسرية بالمنطقة والحلول لها إضافة إلى استعرض أهم المبادرات التي قدمتها الجمعيات بالمنطقة فيما يخص الإرشاد الأُسري الهادف لتوثيق العلاقة بين أفراد الأسرة.

وأكد الدكتور الحربي في نهاية الاجتماع أهمية توفير وتهيئة المناخ الأُسري المناسب الذي يحقق الترابط والاستقرار الأسري وتوعية الأسرة في مجال العلاقات الزوجية وغرس أسس التعامل السليم مع الأبناء وذوي الإعاقة إلى جانب الإسهام في معالجة المشكلات الأسرية مثل الطلاق والعنوسة وغلاء المهور وإصلاح ذات البين في القضايا الأسرية.