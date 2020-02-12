أمانة الاحساء .. اغلاق 3 مدارس أهلية خالفت اللوائح والاشتراطات

الاحساء - المناطق

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في الإدارة النسائية ببلدية الهفوف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم ” إدارة التعليم الأهلي عبر لجنة اختصاصية ” أغلقت 3 مدارس اهلية ” تستوعب 250 طالب وطالبة ” تُدار من قبل وافدين من جنسية عربية مخالفين لاشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي وفي بيئة تفتقر للنظافة العامة ، مشيراً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة ، في ظل استمرارية تنفيذ الأمانة ببلدياتها الفرعية لخطط المتابعة الرقابية الشاملة تأكيداً على تطبيق اللوائح في المنشأت المتعلقة أنشطتها بالقطاع البلدي مباشرةً اوبناءاً على المهام والمسؤوليات المشتركة مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط المعني .

وشددت الأمانة على ان خطط وبرامج المتابعة الشاملة لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية تتم من منطلق تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة ، مؤكدةً على انه تم تخصيص وسائل تواصل عدة لتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بالخدمات والمهام البلدية .