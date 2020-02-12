احدث الأخبار

استطلاع رأي ألماني..إيران تشكل الخطر الأكبر على السلام العالمي
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” و”موهبة” تنظمان اللقاء التعريفي ببرامج وانشطة “أكاديمية الموهوبين”
أبرز المواد
 أمير الشرقية : رؤية المملكة سعت لمواكبة التسارع الرقمي .. وجعل المملكة في الصدارة الرقمية
أبرز المواد
 كلية الحاسب بجامعة القصيم تعقد لقاءً للطلبة مع أحد الخريجين بعنوان «لو عدت إلى مقاعد الدراسة»
منطقة القصيم
 ارتفاع سعر برميل مزيج برنت القياسي بنسبة 1.94 %
أبرز المواد
 “تعليم القصيم” يرتقي بالتحصيل الدراسي من خلال “الدروس التطبيقية”
منطقة القصيم
 1724 جلسة غسيل كلوي بمستشفى القيصومة بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء .. اغلاق 3 مدارس أهلية خالفت اللوائح والاشتراطات
المنطقة الشرقية
 لجنة شؤون الأسرة بتبوك تناقش أهم القضايا والتحديات والمشكلات الأسرية بالمنطقة
منطقة تبوك
 محافظ حفر الباطن مناقشة الموازنة التقديرية لـ “الفاء” واقرارها .
المنطقة الشرقية
 وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح معرض “تصوير المجرات ومسارات النجوم”
منطقة الحدود الشمالية
 كاتب لبناني: جماعة الإخوان حولت إدلب لقلعة إرهابية بمساعدة تركيا وقطر
أبرز المواد
استطلاع رأي ألماني..إيران تشكل الخطر الأكبر على السلام العالمي

استطلاع رأي ألماني..إيران تشكل الخطر الأكبر على السلام العالمي

أبرز المواد
جامعة “المؤسس” و”موهبة” تنظمان اللقاء التعريفي ببرامج وانشطة “أكاديمية الموهوبين”

جامعة “المؤسس” و”موهبة” تنظمان اللقاء التعريفي ببرامج وانشطة “أكاديمية الموهوبين”

أبرز المواد
أمير الشرقية : رؤية المملكة سعت لمواكبة التسارع الرقمي .. وجعل المملكة في الصدارة الرقمية

أمير الشرقية : رؤية المملكة سعت لمواكبة التسارع الرقمي .. وجعل المملكة في الصدارة الرقمية

أبرز المواد
كلية الحاسب بجامعة القصيم تعقد لقاءً للطلبة مع أحد الخريجين بعنوان «لو عدت إلى مقاعد الدراسة»

كلية الحاسب بجامعة القصيم تعقد لقاءً للطلبة مع أحد الخريجين بعنوان «لو عدت إلى مقاعد الدراسة»

منطقة القصيم

أمانة الاحساء .. اغلاق 3 مدارس أهلية خالفت اللوائح والاشتراطات

أمانة الاحساء .. اغلاق 3 مدارس أهلية خالفت اللوائح والاشتراطات
http://almnatiq.net/?p=831339
الاحساء - المناطق

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في الإدارة النسائية ببلدية الهفوف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم ” إدارة التعليم الأهلي عبر لجنة اختصاصية ” أغلقت 3 مدارس اهلية ” تستوعب 250 طالب وطالبة ” تُدار من قبل وافدين من جنسية عربية مخالفين لاشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي وفي بيئة تفتقر للنظافة العامة ، مشيراً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة ، في ظل استمرارية تنفيذ الأمانة ببلدياتها الفرعية لخطط المتابعة الرقابية الشاملة تأكيداً على تطبيق اللوائح في المنشأت المتعلقة أنشطتها بالقطاع البلدي مباشرةً اوبناءاً على المهام والمسؤوليات المشتركة مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط المعني .
وشددت الأمانة على ان خطط وبرامج المتابعة الشاملة لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية تتم من منطلق تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة ، مؤكدةً على انه تم تخصيص وسائل تواصل عدة لتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بالخدمات والمهام البلدية .

روابط ذات صلة

أمير الشرقية : رؤية المملكة سعت لمواكبة التسارع الرقمي .. وجعل المملكة في الصدارة الرقمية

أمير الشرقية : رؤية المملكة سعت لمواكبة التسارع الرقمي .. وجعل المملكة في الصدارة الرقمية
1724 جلسة غسيل كلوي بمستشفى القيصومة بحفرالباطن

1724 جلسة غسيل كلوي بمستشفى القيصومة بحفرالباطن
محافظ حفر الباطن مناقشة الموازنة التقديرية لـ “الفاء” واقرارها .

محافظ حفر الباطن مناقشة الموازنة التقديرية لـ “الفاء” واقرارها .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*