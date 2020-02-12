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1724 جلسة غسيل كلوي بمستشفى القيصومة بحفرالباطن

1724 جلسة غسيل كلوي بمستشفى القيصومة بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=831341
المناطق - حفرالباطن

أجرى مركز الكلى بمستشفى القيصومة العام 1724 جلسة غسيل كلوي لعام 2019 حيث يخضع المرضى لثلاثة جلسات في الأسبوع ويقدم المركز الرعاية الشاملة والخدمات العلاجية والوقائية كما يحتوي المركز على 11 جهاز غسيل تتميز بكفاءة الأداة والسلامة مع رصد جميع المؤشرات الحيوية أثناء الجلسات ويقدم الطاقم الطبي خدماته العلاجية ومتابعة العلامات الحيوية كما يقوم أخصائي التغذية بتزويد المرضى بالمعلومات اللازمة حول نظامهم الغذائي ماقبل وبعد الغسيل الكلوي ​
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وتحرص صحة حفرالباطن على تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وتطوير جودة العمل لخدمة أفراد

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