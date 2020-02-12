أمير الشرقية : رؤية المملكة سعت لمواكبة التسارع الرقمي .. وجعل المملكة في الصدارة الرقمية

الدمام _ فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر الناصر، يرافقه النائب الأعلى للتقنية والعمليات المهندس هيثم الفرج ومدير برنامج “stc فريق واحد” الدكتور محمد القبطي ومدير المنطقة المهندس ناصر القحطاني وعدد من قيادات المجموعة.

ونوه سموه بما سعت له رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- لمواكبة التسارع الرقمي، وجعل المملكة في الصدارة الرقمية، عبر الممكنات التي أقرتها لهذا القطاع، وسعيها لاستقطاب كبرى الشركات المتخصصة في الخدمات الرقمية والخدمات المساندة، ودعمها للتحول الرقمي على مستوى الخدمات الحكومية، وما أنشأته من هيئات وبرامج لتحقيق هذه الغاية، مؤكداً سموه على دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الرؤية، وضرورة مواكبة المستجدات الرقمية، والعمل على تمكين الأفراد والمنشآت من ذلك، وتوسيع قاعدة الخدمات لتشمل مختلف المناطق والمحافظات، مبيناً سموه أهمية دعم رواد الأعمال، والباحثين في المجالات الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي لتقديم منتجات وخدمات تنافس محلياً وعالمياً، مشيداً بالتطورات التي شهدتها المجموعة مؤخراً، متمنياً سموه للناصر ومنسوبي المجموعة التوفيق.

واطلع سموه على شرح مفصل على خطط ومشاريع تطوير خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة stc بالمنطقة ومحافظاتها، ودورها في توفير أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولاسيما شبكة الجيل الخامس،

من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه وكلماته المحفزة لفريق عمل المجموعة، مبيناً أن استراتيجية الشركة “تجرأ” تسعى لتمكين التحول الرقمي في المملكة والنمو في مسارات جديدة غير تقليدية مثل “التقنيات المالية” عبر شركة stc pay، إضافة إلى التوسع وتطوير خدمات الاتصالات ونشر الألياف الضوئية في مختلف مناطق المملكة بما يثري حياة الناس، وذلك بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن المنطقة الشرقية شهدت تدشين أول شبكة حية للجيل الخامس في المملكة والشرق الأوسط وذلك في شهر مايو من العام 2018.