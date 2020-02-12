جامعة “المؤسس” و”موهبة” تنظمان اللقاء التعريفي ببرامج وانشطة “أكاديمية الموهوبين”

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نظمت جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” اللقاء التعريفي ببرامج وانشطة أكاديمية الموهوبين والتي سيتم تدشينها قريبًا، وتستهدف طلاب المرحلة الاول والثاني ثانوي في مدينتي جده ومكة، وتمنح الأكاديمية شهادة الدبلوم للملتحقين بها، وذلك بمكتبة الملك فهد العامة.

وحضر اللقاء ممثل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبدع “موهبة” الدكتور سعود الفاضل مدير عام البرامج الاثرائية بالمؤسسة وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتشرف الاكاديمية على الموهوبين الذين يتم ترشيحهم من “موهبة” بناء على اجتيازهم لمقياس “موهبة” وحصولهم على الدرجة المحددة في مقياس STEP للغة الإنجليزية و سيتم في المرحلة الأولى قبول عدد لا يقل عن ٥٠ طالب و طالبه من المرحلة الأول والثاني ثانوي في مدينتي جده ومكة وإلحاقهم بدبلوم لمنهجية البحث العلمي لفصل دراسي كامل خلال يومين من أيام الأسبوع يتم تحديدها بموافقة الطلبة عليها و يهدف هذا الدبلوم الى صقل مهارات البحث العلمي والأدوات المعرفية الخاصة به و الوصول الى الاحترافية في أداء الأبحاث بمعايير عالمية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الأكاديمية تهدف إلى إتاحـة فـرص تربويـة متنوعـة للطلبـة الموهوبيـن لاكتشاف مواهبهـم وقدراتهـم وتنميتهـا مـن خـلال المشـاركات فـي المجالات الأكاديمية المتنوعـة والمناشـط والبرامـج الإثرائية الموجهـة، وإتاحـة الفرصـة للطلبـة الموهوبيـن للتعمـق فـي المجالات العلميـة الأكثر مناسـبة لقدراتهـم واسـتعدادهم العقلـي مـن خلال البرامـج الإثرائية، وتوفيــر فــرص تربويــة متعــددة للعنايــة بكامــل شــخصية الطالــب الموهــوب مــن خلال البرامــج الارشادية والإثرائية.

ويتم الاشراف على تشـغيل الاكاديمية بعد إنشـائها وتجهيزها من خلال لجنة مشـتركة أعضاؤهــا مــن الجامعــة ومؤسســة “موهبــة”، ويتــم توزيــع الأدوار والمهــام حســبما تقــرره اللجنــة، ومــن المقتــرح أن تتولــى “موهبــة” اختيــار طلبــة الأكاديمية مـن خلال المقاييـس التـي تعتمدهـا ويتـم تحديـد المسـارات والبرامـج بالتنسـيق مـع الجامعـة، ثـم تتولـى الجامعـة الاشراف المباشـر علـى تنفيـذ البرامـج وإدارتهـا.