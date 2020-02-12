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أمانة الأحساء .. إحلال تدريجي لمشاريع النظافة الجديدة

أمانة الأحساء .. إحلال تدريجي لمشاريع النظافة الجديدة
http://almnatiq.net/?p=831374
تستعد أمانة الأحساء خلال الفترة القادمة لإطلاق خطتها التنفيذية لإحلال مشاريع      ” 4 عقود نظافة جديدة ” في مدينتي الهفوف والمبرز والتي وقعها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مؤخراً ولمدة 5 أعوام بإجمالي تكاليف بلغت 650 مليون ريال ، وأوضحت الأمانة أن الاحلال سيكون تدريجياً سعياً الى عدم حدوث ارباك في المرحلة الانتقالية لأعمال النظافة العامة ، بحيث سيتم وفق الآليات التخطيطية للعقود الأربعة وفي فترات متتابعة وهي ( 6 رجب الموافق لـ 1مارس القادم عقد شمال المبرز ،3 شعبان الموافق لـ 27 مارس عقد شمال الهفوف ،8 شعبان الموافق لـ 1 ابريل جنوب المبرز ، 22 شعبان الموافق لـ 15 أبريل جنوب الهفوف ) .
وأكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم على أهمية دور المواطن والمقيم بالتعاون مع الامانة واسهامهم في نظافة البيئة من حولهم والتقيد بوضع النفايات في الحاويات المخصصة وفي أكياس مُحكمة الإغلاق وعدم إلقاء محتوى النفايات “المُخرجة من المنازل” على الأرض ، وذلك قبل الفترة الزمنية المحددة لرفعها من قبل الأمانة ، لافتاً إلى أن مرحلة الاحلال وانهاء الاعمال للمقاولين السابقين والبدء في المشاريع الجديدة من قبل المقاولين الآخرين قد يحدث من خلالها بعض الخلل حتى يتمكن عاملي النظافة الجدد من إتقان دورهم في جدولة رفع النفايات والتدرب على مسارات الشوارع والأحياء والطرقات الرئيسية ، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع الأمانة وصولاً إلى مستوى أفضل في الخدمات البلدية ، ومشدداً في الوقت ذاته على عدم التعاطف مع عاملي النظافة بإعطائهم مبالغ مالية أو الصدقات كون ذلك يعيق القيام بمهامهم الأساسية ، لافتاً الى ان مشاريع عقود النظافة الأربعة تضم اعداداً كبيرة من العاملين والمعدات والآليات ذات التقنية المتقدمة في العمل والمخرجات والتي سخرت لها آليات وخطط رقابية واشرافية مقننة على مدار الساعة، للوصول إلى نتائج إيجابية تحقيقاً للأهداف الخدمية لهذه المشاريع .
وأضاف الملحم ..الـ 4 مشاريع الجديدة لمدينتي الهفوف والمبرز، تأتي استمراراً للمشاريع السابقة للمدينتين، بالاضافة إلى منظومة مشاريع النظافة القائمة في مدن ( الجفر ، العمران ، العيون ) وتوابعها ، وكذلك مشاريع النظافة لـ( هِجر الأحساء  ، نظافة هجرة ذعبلوتن ، شاطئ العقير، نظافة مدينة سلوى، مدينة البطحاء) ليصبح إجمالي مشاريع النظافة 12 مشروعاً مستقلاً .
 وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة – حفظها الله – لدعمها واهتمامها اللامحدود لكافة القطاعات على مختلف الأصعدة والقطاع البلدي على وجه الخصوص، وصولاً إلى خدمة أمثل للوطن والمواطن، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي متابعته وتوجيهاته الداعمة لمشاريع الأمانة الخدمية والتطويرية، ولكل ما من شأنه تحقيق التطوير التنموي والخدمي بكافة مناطق المملكة ومنها الأحساء.

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