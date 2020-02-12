سمو أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري والوفد المرافق له ، الذي يزور المنطقة حالياً .

ورحب سموه في بداية اللقاء ، بمعالي رئيس الهيئة والوفد المرافق ، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة ، منوهاً بالجهود التي تقوم بها الهيئة والقائمين عليها لخدمة الأهالي ، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والفائدة وخدمة الصالح العام .

واستمع الأمير محمد بن ناصر ، في الاستقبال ، إلى شرح عن مشروعات الهيئة العامة للطيران المدني الحالية والمستقبلية , وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني ، مشدداً على أهمية استقطاب شركات الطيران المشغلة ، وفتح المزيد من الوجهات المحلية والدولية ، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين إجراءات السفر.

من جهته ، عبّر معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان ، مؤكداً أن الهيئة تعمل بدعم القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتطوير مرافق النقل الجوي ، والإسهام في تحسينها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ومدير مطار الملك عبدالله بجـــازان مبارك الشهراني .