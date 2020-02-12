احدث الأخبار

وزير الثقافة السعودي يعين رئيساً لهيئة فنون الطهي
أبرز المواد
 قطاع التطوير العقاري السعودي على موعد مع “طفرة”.. قريباً
أبرز المواد
 الفوزان: الفنون قوة ناعمة تتبلور عبرها رسالة سامية تتجاوز حسية المادة لإعلاء وتعزيز منظومة القيم الإيجابية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
أبرز المواد
 أمانة الأحساء .. إحلال تدريجي لمشاريع النظافة الجديدة
المنطقة الشرقية
 استطلاع رأي ألماني..إيران تشكل الخطر الأكبر على السلام العالمي
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” و”موهبة” تنظمان اللقاء التعريفي ببرامج وانشطة “أكاديمية الموهوبين”
أبرز المواد
 أمير الشرقية : رؤية المملكة سعت لمواكبة التسارع الرقمي .. وجعل المملكة في الصدارة الرقمية
أبرز المواد
 كلية الحاسب بجامعة القصيم تعقد لقاءً للطلبة مع أحد الخريجين بعنوان «لو عدت إلى مقاعد الدراسة»
منطقة القصيم
 ارتفاع سعر برميل مزيج برنت القياسي بنسبة 1.94 %
أبرز المواد
 “تعليم القصيم” يرتقي بالتحصيل الدراسي من خلال “الدروس التطبيقية”
منطقة القصيم
 1724 جلسة غسيل كلوي بمستشفى القيصومة بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
وزير الثقافة السعودي يعين رئيساً لهيئة فنون الطهي

وزير الثقافة السعودي يعين رئيساً لهيئة فنون الطهي

أبرز المواد
قطاع التطوير العقاري السعودي على موعد مع “طفرة”.. قريباً

قطاع التطوير العقاري السعودي على موعد مع “طفرة”.. قريباً

أبرز المواد
الفوزان: الفنون قوة ناعمة تتبلور عبرها رسالة سامية تتجاوز حسية المادة لإعلاء وتعزيز منظومة القيم الإيجابية

الفوزان: الفنون قوة ناعمة تتبلور عبرها رسالة سامية تتجاوز حسية المادة لإعلاء وتعزيز منظومة القيم الإيجابية

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

سمو أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

أبرز المواد

وزير الثقافة السعودي يعين رئيساً لهيئة فنون الطهي

وزير الثقافة السعودي يعين رئيساً لهيئة فنون الطهي
http://almnatiq.net/?p=831394
المناطق _ الرياض

عيّن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ميادة بدر، رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون الطهي، وذلك ضمن مساعي وزارة الثقافة لتطوير قطاع الطهي في المملكة وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه.

وتعد ميادة بدر من الكفاءات السعودية المتميزة في فنون الطهي، ولها تجربة كبيرة في المجال، حيث مثلت المملكة في العديد من المناسبات الدولية، كما تحفل مسيرتها العلمية والأكاديمية بمحطات مهمة، وهي خريجة المدرسة الدولية “كوردون بلو” في باريس، وتدربت تحت إشراف طهاة معروفين دولياً.

وتتولى ميادة بدر من خلال الهيئة الجديدة مسؤولية تنظيم قطاع الطهي وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه.

كما ستعمل على وضع استراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها، وستكون الهيئة الوليدة مرجعاً لكل ما له علاقة بإدارة القطاع وتنظيمه، حيث ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتنظيم المؤتمرات والمعارض في حدود اختصاصها، بالإضافة لإقامة الدورات واعتماد البرامج التدريبية المهنية، وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.

تأتي الهيئة الجديدة في إطار مشروع وزارة الثقافة للنهوض بالقطاع الثقافي المحلي بمختلف اتجاهاته الإبداعية، وهي واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها الوزارة لإدارة القطاعات الثقافية المكوّنة للمشهد الثقافي السعودي.

روابط ذات صلة

قطاع التطوير العقاري السعودي على موعد مع “طفرة”.. قريباً

قطاع التطوير العقاري السعودي على موعد مع “طفرة”.. قريباً
الفوزان: الفنون قوة ناعمة تتبلور عبرها رسالة سامية تتجاوز حسية المادة لإعلاء وتعزيز منظومة القيم الإيجابية

الفوزان: الفنون قوة ناعمة تتبلور عبرها رسالة سامية تتجاوز حسية المادة لإعلاء وتعزيز منظومة القيم الإيجابية
سمو أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

سمو أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*