سمو أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، الذين قدموا للسلام على سموه ، يتقدمهم مساعد أمين عام اللجنة الدكتور صالح الفايز ، بحضور أعضاء فريق عمل فرع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بجازان.

واستمع سموه ، إلى شرح من الدكتور الفايز ، عن آخر أعمال اللجنة في مكافحة آفة المخدرات وبرامج عمل اللجنة التطويرية واستراتيجيتها التوعوية .

ووجّه سمو أمير جازان ، بهذه المناسبة ، أعضاء اللجنة بتكثيف البرامج التوعوية ، لتحقيق الأهداف الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع ، وتعزيز الوعي الصحي والاجتماعي بأضرارها ، مع ضرورة التكامل مع الجهات المعنية ، الأمنية منها والخدمية.

وأثنى الأمير محمد بن ناصر على جهود القائمين على المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ، مؤكداً أهميتهم في التصدي لهذه الآفة الخطيرة على الوطن وأبنائه . ‏

حضر الاستقبال ، وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمينة محمد بن عبدالله الخليوي .