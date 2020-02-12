احدث الأخبار

“البيئة”: برنامج “الاستمطار الصناعي” يستهدف زيادة معدل هطول الأمطار 20 % سنوياً
أبرز المواد
 متحدث “العدل”: قضية “متحرش جدة” و”فتاة الشمال” لم يصدر بهما حكم نهائي حتى الآن
أبرز المواد
 سمو أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
منطقة جازان
 نيوم تعزز قدراتها في الأمن السيبراني من خلال اتفاقيات تدريب مختلفة للكوادر الوطنية
أبرز المواد
 وزير الثقافة السعودي يعين رئيساً لهيئة فنون الطهي
أبرز المواد
 قطاع التطوير العقاري السعودي على موعد مع “طفرة”.. قريباً
أبرز المواد
 الفوزان: الفنون قوة ناعمة تتبلور عبرها رسالة سامية تتجاوز حسية المادة لإعلاء وتعزيز منظومة القيم الإيجابية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
أبرز المواد
 أمانة الأحساء .. إحلال تدريجي لمشاريع النظافة الجديدة
المنطقة الشرقية
 استطلاع رأي ألماني..إيران تشكل الخطر الأكبر على السلام العالمي
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” و”موهبة” تنظمان اللقاء التعريفي ببرامج وانشطة “أكاديمية الموهوبين”
أبرز المواد
“البيئة”: برنامج “الاستمطار الصناعي” يستهدف زيادة معدل هطول الأمطار 20 % سنوياً

“البيئة”: برنامج “الاستمطار الصناعي” يستهدف زيادة معدل هطول الأمطار 20 % سنوياً

أبرز المواد
متحدث “العدل”: قضية “متحرش جدة” و”فتاة الشمال” لم يصدر بهما حكم نهائي حتى الآن

متحدث “العدل”: قضية “متحرش جدة” و”فتاة الشمال” لم يصدر بهما حكم نهائي حتى الآن

أبرز المواد
سمو أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة

سمو أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

سمو أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

منطقة جازان

وافق عليه مجلس الوزراء بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

“البيئة”: برنامج “الاستمطار الصناعي” يستهدف زيادة معدل هطول الأمطار 20 % سنوياً

“البيئة”: برنامج “الاستمطار الصناعي” يستهدف زيادة معدل هطول الأمطار 20 % سنوياً
http://almnatiq.net/?p=831416
المناطق _ الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق برنامج “الاستمطار الصناعي” في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة أمس، يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20 % عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً، وذلك يعني أن المملكة تعتبر من أكثر بلدان العالم جفافاً، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.
وأوضحت الوزارة أن برنامج “الاستمطار الصناعي” جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة، حيث بلغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنوياً، كما يتم تغطية 80 إلى 85 % من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية وبمعدل أكبر من ما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقل من 100 مم في العام.
وأفادت الوزارة، أن “الاستمطار الصناعي” معني بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة، من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكون السحب من البداية، ولكن تعمل على زيادة الهطولات المطرية من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير “نويات تكثيف”.
يذكر، أن المملكة بدأت في دراسة برنامج “الاستمطار الصناعي” في العام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوي، بهدف إطلاق التجارب في حقول الاستمطار في المملكة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأمريكية لإجراء أول تجربة في منطقة عسير بدأت عام 1990م، وبعدها توالت التجارب في مناطق وسط المملكة (الرياض، القصيم، وحائل)، ومناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين المختصين، حيث أثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في برنامج الاستمطار الصناعي.

روابط ذات صلة

متحدث “العدل”: قضية “متحرش جدة” و”فتاة الشمال” لم يصدر بهما حكم نهائي حتى الآن

متحدث “العدل”: قضية “متحرش جدة” و”فتاة الشمال” لم يصدر بهما حكم نهائي حتى الآن
سمو أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة

سمو أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة
نيوم تعزز قدراتها في الأمن السيبراني من خلال اتفاقيات تدريب مختلفة للكوادر الوطنية

نيوم تعزز قدراتها في الأمن السيبراني من خلال اتفاقيات تدريب مختلفة للكوادر الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*